Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
29 июня прошел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN, сообщает «Спорт-экспресс».
Бой проходил в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота.
В рамках турнира встретились бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор дос Сантос и представитель Франции Франсис Нганну.
Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
«Я надеюсь, что руководство UFC сейчас осознает — я заслуживаю титульного поединка», — заявил Нганну по завершении поединка.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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