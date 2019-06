Суарес расплакался из-за поражения в 1/4 финала Кубка Америки

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Америки, сообщает Sport24.ru.

Уругвайцы уступили сборной Перу в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Единственный удар сборной Уругвая не смог реализовать капитан сборной — Суарес.

По информации Squawka, перед этим моментом на счету уругвайца было 15 забитых пенальти подряд в играх за клуб и сборную. Однако промах в этой встрече стал для 32-летнего нападающего первым с осени 2016 года.

После вылета национальной команды из турнира форвард не смог сдержаться и заплакал. Суареса успокаивали все игроки.

Футболист является рекордсменом сборной родной страны по голам. Уругваец смог стать автором 58 забитых мячей в 110 матчах в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что сборная Перу вышла в 1/2 финала Кубка Америки.

Luis Suárez is devastated!



It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! pic.twitter.com/Z294HGUGOj