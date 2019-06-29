Жена Погребняка рассказала о шантаже аферистов

Супруга форварда «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала об угрозах со стороны мошенников, сообщает «СтарХит».

Женщина развивает собственный бизнес — магазин одежды. Вещи собственного дизайна она публикует в инстаграме.

Однако неделю назад аккаунт шоурума был взломан. Аферисты удалили профиль, а теперь требуют с Погребняк деньги за его восстановление.

«Сначала вскрыли рабочий профиль моего бренда. А потом мне пришло письмо от неизвестного человека. Там было написано, что он готов помочь восстановить страницу за 150 тысяч рублей. Я не согласилась. Это 90-е какие-то. Получается, что рейдерские захваты перекочевали уже в Интернет!» — заявила жена футболиста.

Погребняк также сообщила, что завела новый аккаунт, а также пообщалась со службой поддержки.

После новой волны угроз женщина обратилась за помощью в соотвествующие органы, где ее предупредили, что проблему нельзя решить быстро. Погребняк отметила, что это сильно ударит по бизнесу.

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