Бейсболисты доставили удовольствие Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри посетили игру команд Главной лиги бейсбола (MLB) «Бостон Ред Сокс» против «Нью-Йорк Янки» в Лондоне, сообщает The Sun.

Герцог и герцогиня впервые пошли на мероприятие, оставив дома своего малыша Арчи. Они весело проводили время и улыбались друг другу.

Это их третье появление на публике после рождения сына. Перед матчем они встретились с бейсболистами обеих команд. Обе команды вручили герцогини подарок для их первенца --маленькие игровые свитера с надписью «Арчи» на спине. Меган Маркл оценила подарок и обнималась с бейсболистами.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл ищет третью няню за 6 недель.