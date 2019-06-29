Омский «Авангард» хочет забрать Месси
Омский «Авангард» отреагировал на то, что ФК «Барселона» арендовал певицу Ольгу Бузову на два дня, сообщает Sport24.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Бузова несколько раз посещала матчи «Авангарда» в подмосковной Балашихе.
«Вот так «Барселона» пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился — и берет в аренду Ольгу Бузову. Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в Ла Лиге и на пару дней заберем к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от КХЛ», — написала пресс-служба омичей в твиттере.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Динамо» отправил заявку на шоу Бузовой из-за поражения в споре.
Вот так @FCBarcelona пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился — и берет в аренду Ольгу Бузову.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 29 июня 2019 г.
Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождёмся перерыва в LaLiga и пару дней заберём к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от @khl pic.twitter.com/SrOuw5THKU