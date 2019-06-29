«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.

Форвард установил антирекорд НХЛ.

В прошедшем сезоне он стал первым игроком в истории НХЛ, кто за 50 и более матчей не забил ни одной шайбы и не получил ни одной минуты штрафа. За 57 матчей регулярного чемпионата он сделал 10 голевых передач.

Контракт россиянина был рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Динамо» отправил заявку на шоу Бузовой из-за поражения в споре.