Федерер: Месси — лучший игрок в истории футбола

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о капитане и нападающем каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, передает Sport24.ru.

По словам спортсмена, он восхищается футболистом и считает его лучшим игроком в истории мирового футбола.

«Что мне нравится в Месси, так это то, что когда он получает мяч, он сразу же разворачивает корпус и полностью видит поле. Потому что после этого у него выбор: отдать пас, пойти в дриблинг или нанести удар. И он может успешно делать все три этих элемента, у него все три опции. Он один из немногих, кто на такое способен», — заявил Федерер.

Он также хотел бы, чтобы аргентинец все же стал чемпионом мира в составе национальной команды.

«Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Так что буду надеяться, что он однажды выиграет чемпионат мира со своей сборной», — цитирует швейцарца Marca.

Сборная Аргентины вместе с Месси вышла в 1/2 финала Кубка Америки, где сыграет с национальной командой Бразилией.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата «японского Месси» в мадридском «Реале».