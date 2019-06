Федерация волейбола подколола Ди Каприо

Международная федерация волейбола решила пошутить над американским актером Леонардо Ди Каприо, сообщает Sport24.

Напомним, что недавно в сети появились кадры, на которых Ди Капри получил мячом в лицо.

«Еще не слишком поздно дать Ди Каприо приглашение на чемпионат мира? Если это случилось с Ди Каприо, значит может произойти с каждым» — написала пресс-служба Федерации в твиттере.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер заменит Ди Каприо в «Аллее кошмаров».

Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m