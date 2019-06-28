Ари: смогли победить ЦСКА благодаря дисциплине

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Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги матча против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер, который проходит в Австрии, передает ТАСС.

Встреча завершилась минимальной победой «Краснодара». Единственный мяч забил Александр Мартынович.

«Все видели, как мы тренировались и работали. Соперника смогли победить благодаря дисциплине — это самое важное. Думаю, во втором матче турнира нам будет легче, в первом было очень тяжело.

Все-таки на сборах самое важное, как мы играем, тренируемся, как мы готовы к Лиге чемпионов», — заявил Ари.

Следующие матчи команды проведут 30 июня.

Ранее защитник «Краснодара» Мартынович подвел итоги матча с ЦСКА.