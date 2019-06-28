Ари: смогли победить ЦСКА благодаря дисциплине
Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги матча против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер, который проходит в Австрии, передает ТАСС.
Встреча завершилась минимальной победой «Краснодара». Единственный мяч забил Александр Мартынович.
«Все видели, как мы тренировались и работали. Соперника смогли победить благодаря дисциплине — это самое важное. Думаю, во втором матче турнира нам будет легче, в первом было очень тяжело.
Все-таки на сборах самое важное, как мы играем, тренируемся, как мы готовы к Лиге чемпионов», — заявил Ари.
Следующие матчи команды проведут 30 июня.
Ранее защитник «Краснодара» Мартынович подвел итоги матча с ЦСКА.