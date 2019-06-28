Президент UFC высказался о бое между Бибером и Крузом

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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о вероятном поединке между канадским поп-исполнителем Джастином Бибером и американским актером Томом Крузом, передает MMA Junkie.

Он отметил, что вероятность этого боя мала, но Уайт готов принять участие в его организации.

«Я должен был догадаться, что это будет первый вопрос. Послушайте, если я смогу устроить этот бой, я бы бросил на организацию все силы. У этого боя был бы самый большой pay-per-view в истории.

Правда ли, что со мной связывались, чтобы организовать этот бой? Это правда. Как бы безумно это ни звучало, это правда. Я не хочу называть никаких имен, но я был дома в воскресенье, и мне позвонили два серьезных человека. Они говорили мне, что бой может состояться, что это может стать реальностью. Я такой: «Не может этого быть, это невозможно. Но если это случится, перезвони мне. Я в игре», — заявил Уайт.

Бибер бросил вызов Крузу, однако певец пока не ответил на него.

Ранее сообщалось, что российский боец разорвал контракт с UFC из-за допинга.