Юный российский хоккеист повторил легендарный буллит Кучерова

Юный российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в данный момент в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», повторил легендарный буллит Никиты Кучерова, сообщает Sport24.ru.

Сам автор знаменитого буллита без броска также является игроком «Тампы».

Видео момента было опубликовано в твиттер-аккаунте клуба.

«Выглядит знакомо... Шалагин выходит на тренировку», — гласит подпись под видео.

Права на россиянина принадлежат московскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартаку». Поэтому Шалагин является неофициальным участником лагеря развития «Тампы».

Первый раз шайбу Кучерова, заброшенную при помощи необычного маневра, можно было наблюдать в 20178 году во время встречи с «Баффало Сэйбрз».

В 2018 году он смог повторить свой знаменитый буллит на Матче всех звезд НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Рейнджерс» подшутил над российским хоккеистом Артемием Панариным.

This looks familiar... Mikhail Shalagin came to play #BoltsDevCamp pic.twitter.com/8IZ6riNqTp