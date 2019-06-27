Сборная России укрепила лидерство в общем медальном зачете Евроигр

Российские спортсмены смогли завоевать в общекомандном зачете еще девять медалей II Европейских игр за минувший день, сообщает «Спорт-экспресс».

Турнир проходит в столице Белоруссии — Минске.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

В активе сборной России появилось еще четыре золотых медали, одна серебряная и четыре бронзы.

В общем медальном зачете отечественная команда спортсменов является лидером. На счету россиян 72 медали, из которых 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые.

На втором месте расположилась Белоруссия. У национальной сборной в активе 55 медалей. Первую тройку Евроигр замыкает Италия, которая смогла заработать 19 медалей.

Европейские игры проходят с 21 июня по 1 июля.

Ранее сообщалось, что россиянка завоевала бронзу Евроигр по вольной борьбе.