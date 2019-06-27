Сборная России укрепила лидерство в общем медальном зачете Евроигр
Российские спортсмены смогли завоевать в общекомандном зачете еще девять медалей II Европейских игр за минувший день, сообщает «Спорт-экспресс».
Турнир проходит в столице Белоруссии — Минске.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
В активе сборной России появилось еще четыре золотых медали, одна серебряная и четыре бронзы.
В общем медальном зачете отечественная команда спортсменов является лидером. На счету россиян 72 медали, из которых 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые.
На втором месте расположилась Белоруссия. У национальной сборной в активе 55 медалей. Первую тройку Евроигр замыкает Италия, которая смогла заработать 19 медалей.
Европейские игры проходят с 21 июня по 1 июля.
Ранее сообщалось, что россиянка завоевала бронзу Евроигр по вольной борьбе.