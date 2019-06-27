Радионова рассказала об ожиданиях от следующего сезона

Российская фигуристка Елена Радионова не может назвать фаворита следующего сезона в мировом фигурном катании, сообщает «Спорт-экспресс».

Однако это не значит, что он не будет интересным.

«Для меня следующий сезон будет очень интересным. Вообще, не могу назвать кого-то, кто мы быть фаворитом. Понимаете, у нас вышли во взрослое катание три очень сильные юниорки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Что же касается, Алины Загитовой и Евгении Медведевой — очень тяжело сказать, в какой они форме. Да, в данный момент они в шоу, но времени на подготовку у них будет не так много. Так что тут большой вопрос, станут ли они учить четверные прыжки», — заявила фигуристка.

20-летняя спортсменка также отметила, что скорее всего в следующих Олимпийских играх будет доминировать та фигуристка, которой на момент проведения турнира будет 15 лет.

Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. Также на ее счету победа в чемпионате России 2015 года.

Ранее сообщалось, что легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке.