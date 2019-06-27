Андерсон обвинила бойфренда-футболиста в применении насилия к женщинам

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон обвинила своего экс-бойфренда футболиста французского «Марселя» Адиля Рами в побоях, сообщает RMC Sport.

По словам женщины, 33-летний спортсмен часто проявлял агрессию в ее сторону.

«Бывало такое, что он очень жестоко обращался со мной. Например, прошлым летом он потянул меня за волосы, потому что я оставила его в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. А еще он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. Честно говоря, то лето стало худшим в моей жизни. Было такое, что он сдавливал мне обе руки. Я вынуждена была тогда пойти в больницу. Все очень сильно болело. Этот человек не уважает женщин. То, что он стал лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, только прикрытие для него», — заявила Андерсон.

У пары сложные отношения. Они уже расставались, однако в 2019 году вновь сошлись.

В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира игрок «Марселя» сделал предложение 51-летней актрисе. Однако она ответила отказом.

Ранее сообщалось, что Андерсон обвинила бойфренда-футболиста в измене.