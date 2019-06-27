Украинский футболист рассказал об уважении к сборной России

Игрок сборной Украины по пляжному футболу Роман Пачев после матча с национальной командой России заявил, что футболисты обеих команд относятся друг к другу с уважением и не вмешивают политику в спорт, передает РИА «Новости».

Россияне победили украинцев со счетом 5:1 в рамках группового этапа на II Европейских играх в Минске.

«Мы выходили играть на победу. Для нас не имеет значения, против кого мы играем. Мы готовимся под конкретного соперника. Спорт вне политики, и не хочется углубляться в эти моменты», — сказал он.

Также он отметил, что игроки обеих сборных давно друг друга знают, так что каждая команда выполняет свою задачу.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Украину на Европейских играх.