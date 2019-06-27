Харитонов все ближе к бою с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов сообщил, что началась организация поединка против своего соотечественника Александра Емельяненко, передает «Матч ТВ».

Как сказал глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев, каждый боец получит по 10 миллионов рублей.

«Мы созвонились с Камилом, есть определенные договоренности на переговоры. Мой друг общается с ним. Если они смогут договориться, то поединок состоится», — сказал он.

Стоит отметить, что у Харитонова есть действующий контракт с Bellator. И 24 августа россиянин выйдет на повторный поединок против американца Мэтта Митриона.

Ранее Харитонов высказался о поединке с Александром Емельяненко.