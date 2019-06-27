Российские и грузинские клубы не будут разведены при жеребьевке еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается заводить дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии, сообщает ТАСС.

Также УЕФА при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы российские и грузинские клубы разводиться не будут, даже несмотря на эпизод, произошедший во время одного из матчей грузинского чемпионата.

Тогда, футболисты нескольких клубов вышли на поле в футболках с антироссийскими призывами.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию футболистов.