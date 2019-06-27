Представитель Усманова опроверг слухи о покупке ФК «Милан»

Представитель российского бизнесмена Алишера Усманова сообщил, что Усманов не рассматривает вопрос о приобретении итальянского футбольного клуба «Милан».

Ранее ряд спортивных СМИ обсуждал слухи о том, что российский предприниматель может интересоваться покупкой ФК «Милан» после того, как летом прошлого продал свою долю акций футбольного клуба «Арсенал» Стэну Кронке.

Однако по словам представителя бизнесмена, вопрос о приобретении ФК «Милан» не рассматривается.

Ранее сообщалось, что Усманов готов поддерживать фехтование всю свою жизнь.