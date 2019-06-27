«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов

Российская певица Ольга Бузова на 48 часов стала игроком испанской «Барселоны», сообщает Sport24.

Спонсор клуба выложил в своем инстаграме пост, в котором предложил Ольге пожить 48 часов в составе испанского клуба.

Бузова приняла вызов и написала в комментариях: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами, и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку».

Организаторы сообщили, что певица уже 29 июня будет представлена в качестве игрока «Барселоны» и нанет соблюдать жесткий режим футболистов. Все это Ольга готова сделать ради своих поклонников.

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