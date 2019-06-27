В Госдуме высказались о присоединении клубов Белоруссии и Казахстана к чемпионату России

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Председатель правления, председатель совета директоров ФК «Зенит», генеральный директор... Председатель правления, председатель совета директоров ФК «Зенит», генеральный директор...
Председатель правления, председатель совета директоров ФК «Зенит», генеральный директор...
РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал возможное расширение числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет клубов из ближнего зарубежья, сообщает ТАСС.

В качестве потенциальных участников РПЛ рассматриваются клубы из Беларуси и Казахстана.

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана. На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом – КХЛ, где играют команды из Казахстана и Белоруссии. К тому же болельщики говорят на русском языке», — сказал Дегтярев.

Ранее экс-гендиректор «Актобе» высказался против вступления клуба в РПЛ.