В Госдуме высказались о присоединении клубов Белоруссии и Казахстана к чемпионату России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал возможное расширение числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет клубов из ближнего зарубежья, сообщает ТАСС.

В качестве потенциальных участников РПЛ рассматриваются клубы из Беларуси и Казахстана.

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана. На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом – КХЛ, где играют команды из Казахстана и Белоруссии. К тому же болельщики говорят на русском языке», — сказал Дегтярев.

Ранее экс-гендиректор «Актобе» высказался против вступления клуба в РПЛ.