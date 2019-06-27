Адвокат Мамаева рассказал подробности пребывания футболиста в колонии

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что место колонии, где Мамаев будет отбывать срок, до сих пор неизвестно, сообщает Sport24.

Напомним, что футболист в мае получил реальный срок за конфликт с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Денисом Паком в октябре прошлого года.

«Бумаги от апелляционной инстанции еще не поступили ни нам, ни в следственный изолятор, так что речи об этапировании преждевременно. Конечно, ФСИН уже определился с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осужденные туда не прибудут. Это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности. Родственникам и всех заинтересованным лицам место сообщается только по прибытию осужденных», — сказал Бушманов.

Также он отметил. что в колонии будут возможны длительные свидания с семьей.

«Помимо краткосрочных свиданий, дети и жена могут приехать на трое суток к Мамаеву. Это не как в СИЗО через стекло общаться, а лично в специальных комнатах по типу общежитий. Не знаю, правда, насколько целесообразно туда с детьми ехать, они могут по-разному это воспринять. Тем более недолго осталось ждать. Надеемся, наше ходатайство на УДО будет заявлено и положительно рассмотрено в сжатые сроки», — добавил адвокат

Ранее сообщалось, что Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом.