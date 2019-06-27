В сети появилось видео драки экс-чемпиона UFC с охранником стриптиз-клуба

В интернете появилась запись драки бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Би Джей Пенн около стриптиз-клуба, сообщают «РИА Новости».

Американец напал на охранника.

Бывший спортсмен злоупотребил алкоголем и вышибалы выкинули его из стриптиз-клуба. На улице Пенн начал вести себя очень агрессивно и накинулся на охранника.

Сообщается, что после драки боец скрылся, его разыскивает полиция.

Би Джей Пенн провел в UFC 32 боя, в которых одержал 16 побед.

Ранее стало известно, что виновный в смертельном ДТП боец UFC попал в тюрьму.