Определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ

Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В первом раунде плей-офф Гаити сыграет с Канадой, Мексика встретится с Коста-Рикой, Ямайка поборется с Панамой, а США будет противостоять Кюрасао.

Золотой кубок КОНКАКАФ проходит в США, Коста-Рике и на Ямайке. Финал пройдет 7 июля.

Ранее сообщалось, что сборная США переиграла Панаму и вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ.