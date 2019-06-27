Сборная США переиграла Панаму и вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США обыграла команду Панамы в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Жози Алтидор.

Сборная США выиграла все три матча и с девятью очками вышла в плей-офф турнира. Панама (шесть очков) заняла второе место и также прошла в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что Тринидад и Тобаго обыграл Гайану в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 3-й тур

Панама — США — 0:1

Голы: 0:1 — Алтидор, 66.