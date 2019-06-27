Жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» раскритиковала Роналду

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Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
The Guardian

Супруга бывшего футболиста петербургского «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала о встрече мужа с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец встретился со смертельно больным Риксеном в октябре 2016 года. Отвечая на вопрос о том, помог ли Роналду супругу, Вероника заявила, что после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Легией» (5:1) форвард сборной Португалии подарил Риксену «потную майку».

«Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка из Международной федерации футбола (ФИФА), как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту — ничего», — цитирует Веронику «Матч ТВ».

Ранее супруга смертельно больного экс-футболиста обратилась к фанатам «Зенита».