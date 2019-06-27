«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
Лиссабонская «Бенфика» уведомила Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM) о предложении мадридского «Атлетико» по приобретению нападающего Жоау Фелиша, сообщает в твиттере El Transistor.
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока. Отмечается, что в настоящее время предложение анализируется.
Также представители «Бенфики» заявили, что предложенная сумма на €6 млн больше отступных, прописанных в контракте игрока, так как она включает в себя финансовые издержки, связанные с отсрочкой платежа.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Ранее экс-футболист сравнил игроков «Атлетико» с заключенными.
Informa @JanitoMori: El BENFICA ha comunicado al mercado de valores que el @Atleti ha hecho una oferta de 126 millones de euros para fichar a JOAO FÉLIX. En los próximos días será oficial la llegada del futbolista portugués pic.twitter.com/5sOs7SXmRy— El Transistor (@ElTransistorOC) 26 июня 2019 г.