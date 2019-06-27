«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

Лиссабонская «Бенфика» уведомила Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM) о предложении мадридского «Атлетико» по приобретению нападающего Жоау Фелиша, сообщает в твиттере El Transistor.

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока. Отмечается, что в настоящее время предложение анализируется.

Также представители «Бенфики» заявили, что предложенная сумма на €6 млн больше отступных, прописанных в контракте игрока, так как она включает в себя финансовые издержки, связанные с отсрочкой платежа.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

Ранее экс-футболист сравнил игроков «Атлетико» с заключенными.