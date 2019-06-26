Черчесов высказался о лимите на легионеров
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров, передает ТАСС.
Новый лимит заключается в схеме «8+17», согласно которой в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранных футболистов.
«Могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считать игроков на поле во время матча.
У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе и, соответственно, прогресс в конкурентной среде», — заявил Черчесов.
Новый лимит вступит в действие с сезона-2020/21.
Ранее наставник «Крыльев Советов» призвал отменить лимит на легионеров.