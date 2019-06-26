Емельяненко может подраться на кулаках

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Александр Емельяненко может подраться в американском промоушене по боям на голых кулаках, передает Sport24.

Об этом рассказал глава Gagarin Sports Management Артем Харланов. Емельяненко может подписать контракт с американской организацией Bare Knuckle, которая проводит бои на голых кулаках.

«Мы общались с Александром Емельяненко по данному вопросу. Есть интерес со стороны Bare Knuckle, есть интерес со стороны Александра. Скоро вернемся к этой теме. Надо понять, как у него обстоят дела с визой, учитывая определенные обстоятельства. Если мы договоримся, что все стороны будут соблюдать договоренности, то это произойдет. Александру там предложили очень хорошие деньги.

Сергей Харитонов говорил, что Александр не может драться в американских организациях из-за гепатита? Я лично видел документы и справки из Москвы, которые говорят о том, что Емельяненко полностью здоров», — сказал Харланов.

Ранее украинский боец высказался о решении Федора Емельяненко продолжить карьеру.