Футболист исключен из сборной Египта из-за сексуальных домогательств

Полузащитник сборной Египта Амр Варда отчислен из команды из-за сексуальных домогательств, сообщает Sport24.

Это его произошло из-за поведения игрока в греческом ПАОКа. Футболист переписывался с девушками в социальных сетях, требовал скинуть обнаженные фотографии, а сам присылал фото пениса.

«Глава Федерации футбола Египта Хани Абу Реда решил исключить Амру Варду из лагеря команды после консультации с техническим и административным персоналом команды, чтобы поддерживать дисциплину, приверженность и концентрацию», — говорится в официальном сообщении в твиттере сборной Египта.

Сборная Египта выступает на Кубке африканских наций.

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