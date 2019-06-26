Трамп набросился на капитана сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, оскорбившей Белой дом, передает Mediaite.
Футболистка заявила, что не пойдет в Белый дом, если сборная США выиграет чемпионат мира — 2019.
«Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что «не придет в Белый дом, если выиграет чемпионат мира». Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить», — написал глава государства в своем твиттере.
Он также добавил, что Рапино должна уважать свою страну.
«Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для нее и команды. Гордись флагом, который носишь на форме», — заключил Трамп.
Сборная США в четвертьфинале сыграет с командой Франции.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной США оскорбила Белый дом.