Звезда UFC сделал прогноз на поединок Бибера и Круза

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Топовый полусредневес UFC Бен Аскрен сделал прогноз на поединок певца Джастина Бибера и актера Тома Круза, передает Smokeroom.

Звезда промоушена заявил, что бой между такими знаменитостями станет большим событием.

«Я уверен, что победит Том Круз. Джастин Бибер похож на хлюпика. У Круза такой вид, что он повидал дерьма в жизни, а вот про Бибера я такого сказать не могу.

Кто-то мне говорил, что Круз - неплохой спортсмен. Не знаю, ложь это или правда. Но я бы точно посмотрел этот бой. Наш бизнес довольно забавен. Есть куча других видов спорта, где спортсмены лажают и тебе противно на это смотреть. Например, баскетбол. Но у нас все по-другому. Публика все равно будет смотреть, несмотря на то, что дерутся два лузера», - сказал Аскрен.

Сам боец проведет следующий поединок 6 июля на турнире UFC 239.

Ранее названа дата нового боя Ломаченко.