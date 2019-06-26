Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

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Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.

Медики запрещают допрашивать Максима Соколова — младшего из-за его состояния. Он был ранен в тот же день, когда убили его мать. Сын хоккеиста получил несколько ножевых ранений.

По делу об убийстве был задержан младший сын Соколова Арсений, однако его спустя 72 часа отпустили. Однако подозрения с него еще не сняты.

Ранее СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова.