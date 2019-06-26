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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новый лимит на легионеров по системе 8+17, передает Sport24.

Напомним, что исполком Российского футбольного союза (РФС) с 2020 года ввел лимит по системе 8+17, по которому в заявке клубов на сезон не может быть больше восьми легионеров.

«Мы такой сценарий предполагали. Поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике не будет. В ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали.

Думаю, что придут максимум три футболиста», — заявил Медведев.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев раскритиковал новый лимит на легионеров.