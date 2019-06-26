Будущее Неймара станет известно после Кубка Америки

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Будущее бразильского форварда французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара станет известно после финала Кубка Америки, сообщает Sport.es.

Перейдет ли бразилец в каталонскую «Барселону» или же останется в Париже, он заявит сам. Все это время Неймар будет держать паузу из уважения к партнерам по команде.

По информации источника, публичное заявление Неймара хорошо скажется на переговоры между сине-гранатовыми и парижанами.

Недавно в СМИ появилась информация, что Неймар уже оповестил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть клуб и вернуться на «Камп Ноу».

Парижане приобрели футболиста в 2017 году за рекордные для мирового футбола € 222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты.