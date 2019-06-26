РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

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Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

Нынешний лимит ограничивал количество легионеров на поле, а заявки на сезон он никак не касался.

Лимит на легионеров в российском футболе часто критикуют болельщики.

Ранее РФС опубликовал список лучших игроков прошлого сезона.