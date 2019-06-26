Гендир «Спартака»: Глушаков согласился на более скромную компенсацию

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн вннес ясность в информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков получил от красно-белых 100 млн рублей.

Данную сумму игрок получил якобы за расторжение контракта.

«Получил ли Глушаков 100 млн рублей после разрыва договора? Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально. Больше или меньше? Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт. Это решение клуба. Но и Денис тоже сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет», — цитирует Цорна «СЭ».

Стоит отметить, что Глушаков пополнил «Спартак» в 2013 году, став в составе красно-белых чемпионом России и завоевав Суперкубок страны.

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