Россия сохранила лидерство в медальном зачете Европейских игр в Минске

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Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачете на Европейских играх — 2019 года.

Соревнования проходят в Минске.

После четвертого соревновательного дня россияне внесли в актив еще пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Теперь у национальной команды 53 награды: 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Второй идет Белоруссия — 14 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых. Тройку замыкает команда Грузии — у нее шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию пятого дня соревнований.

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