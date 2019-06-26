Президент UFC пытается отменить единственное поражение чемпиона Джонса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт ведет переговоры с Атлетической комиссией штата Невада об отмене единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.
Как сообщает BJPenn, единственное в карьере поражение Bones потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter, когда применил запрещенный прием в поединке против Мэтта Хэмилла. Д
Уайт же хочет, чтобы результат той встречи изменили на «несостоявшийся» и Джонс смог бы называть себя непобежденным бойцом.
Ранее глава UFC оценил риски от присутствия Макгрегора на поединке Хабиба.