Президент UFC пытается отменить единственное поражение чемпиона Джонса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12114121/Snimok_ekrana_2018-12-30_v_7.05-pic905-895x505-54385.png">

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт ведет переговоры с Атлетической комиссией штата Невада об отмене единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.

Как сообщает BJPenn, единственное в карьере поражение Bones потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter, когда применил запрещенный прием в поединке против Мэтта Хэмилла. Д

Уайт же хочет, чтобы результат той встречи изменили на «несостоявшийся» и Джонс смог бы называть себя непобежденным бойцом.

Ранее глава UFC оценил риски от присутствия Макгрегора на поединке Хабиба.