Форвард «Витесса»: в команде не любят тренировки Слуцкого
Нападающий «Витесса» Томас Бейтинк поведал о подготовке команды к новому сезону под руководством российского тренера Леонида Слуцкого/
Он отметил, что одноклубники тяжело переносят нагрузки, которые выпадают на их долю от специалиста из России.
«Во время подготовки к прошлому сезону стало понятно, что Слуцкий не любит «девочек» — это те, кто тренируется недостаточно усердно. Конечно, мне не нравятся большие нагрузки. Не думаю, что кому-то в команде они нравятся. Но они делают нас сильнее. Это идет нам на пользу», — приводит слова Бейтинка soccernews.nl.
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