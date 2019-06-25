Видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи» появилось в Сети

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Видео смертельного ДТП с участием футболиста молодежной команды «Севильи» Хоао Малека появилось в Сети, передает РИА «Новости».

По информации Mundo Deportivo, игрок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и столкнулся с другим автомобилем, в котором находились молодожены.

В предыдущем сезоне Малек выступал за португальский «Порту» также в аренде.

Мэр мексиканского города,где произошел инцидент, осудил футболиста и призвал наказать его по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что оба молодожена погибли в результате ДТП.