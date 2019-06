В Сети появилось видео угрожавшего жизни Кличко пожара

Известный украинский боксер Владимир Кличко оказался в опасной ситуации у берегов испанской Мальорки. Видео происшествия спортсмен разместил в твиттере.

Кличко проводил отдых на арендованной яхте вместе с семьей и друзьями, когда на борту судна начался пожар.

На тот момент боксер успел отплыть примерно на 180 километров от Мальорки.

Спортсмена и других гостей яхты сумели вовремя эвакуировать береговая охрана и испанская служба спасения.

«Будьте осторожны в своих желаниях! Судьба услышала меня, когда я пожелал немного адреналина. Так, наше путешествие на яхте в ночь на понедельник завершилось пожаром. В итоге семью и друзей пришлось эвакуировать береговой охране и спасателям. Но не переживайте, с нами уже все в порядке», — написал в Кличко.

Ранее сообщалось, что пожар на яхте в Средиземном море поставил под угрозу жизнь Кличко.

Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song pic.twitter.com/sGN7xfG5JM