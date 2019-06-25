Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает «Советский спорт».
Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии Александра Лукашенко, свое согласие на приезд российский лидер дал в ходе телефонного разговора между двумя президентами.
«Главы государств кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Лукашенко пригласил коллегу принять участие в церемонии закрытия Европейских игр. Путин приглашение принял», — было написано в сообщении.
На открытии Евроигр Российскую Федерацию представлял председатель правительства Дмитрий Медведев.
Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Ранее на открытиии Европейских игр в Минске произошел скандал.