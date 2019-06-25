Глушаков ответил на предложение Бузовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/541/12426541/upload-RIAN_5819756.HR-pic905-895x505-77720.jpg">

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в поисках работы, сообщает «Советский спорт».

Об этом футболист объявил в инстаграме, выложил фотографию с картонкой, на которой написано «Ищу работу».

Футболист сразу же получил несколько откликов. Так, работу спортсмену предложила известная российская певица Ольга Бузова.

«Мне нужен хороший оператор», — написала в комментариях к посту артистка.

Через некоторое время Глушаков ответил ей.

«Камера есть?» — спросил экс-хавбек красно-белых.

Столичный клуб расторг контракт с футболистом 19 июня 2019 года. Он защищал цвета «Спартака» с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков описал «Спартак» тремя словами.