Глушаков ответил на предложение Бузовой
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в поисках работы, сообщает «Советский спорт».
Об этом футболист объявил в инстаграме, выложил фотографию с картонкой, на которой написано «Ищу работу».
Футболист сразу же получил несколько откликов. Так, работу спортсмену предложила известная российская певица Ольга Бузова.
«Мне нужен хороший оператор», — написала в комментариях к посту артистка.
Через некоторое время Глушаков ответил ей.
«Камера есть?» — спросил экс-хавбек красно-белых.
Столичный клуб расторг контракт с футболистом 19 июня 2019 года. Он защищал цвета «Спартака» с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Глушаков описал «Спартак» тремя словами.