Суарес сделал странную ошибку во время матча Кубка Америки

Необычный инцидент случился во время матча группового этапа Кубка Америки во время встречи двух сборных Чили и Уругвая, сообщает «Советский спорт».

Форвард уругвайской национальной команды Луис Суарес попытался сделать передачу, оказавшись штрафной сборной-соперника. Однако чилийский вратарь Габриэль Ариас сумел помешать ему. Он вышел из ворот, при этом мяч попал голкиперу в руку и, отскочив, оказался за линией поля.

После этого эпизода Суарес показал арбитру матча жест, обозначающий игру рукой.

Вероятно, нападающий сборной Уругвая перепутал голкипера с полевым игроком. После того, как форвард осознал свою оплошность, он схватился за голову.

По итогу встречи победила сборная Уругвая со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Эдисон Кавани. Он смог забить мяч на 82 минуте.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Чили ударил фаната в маске петуха.

Here's Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz