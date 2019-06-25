Адвокат Мамаева рассказал о судьбе клиента в «Краснодаре»

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, Игорь Бушманов дал комментарий относительно будущего футболиста в клубе, сообщает «СЭ».

По информации издания, правозащитник уверен, что красно-зеленые не предпринимали каких-либо действий по расторжению соглашения с полузащитником.

Бушманов также заявил, что руководство «быков» ранее уже направляло в Российский футбольный союз (РФС) обращение, однако производство по нему так и не было начато.

Адвокат также отметил, что «Краснодар» не имеет права рассматривать этот вопрос без самого футболиста или его представителя.

«По моему мнению, правильно будет, если на рассмотрение Павел появится лично. Все-таки это касается непосредственно его судьбы в профессии», — добавил Бушманов.

8 мая Пресненским судом Москвы футболист был осужден за участие в драках на год и пять месяцев. Другие фигуранты игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены к полутора годам колонии общего режима.

Ранее Кокорину и Мамаеву рассказали об опасностях в колонии.