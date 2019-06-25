Хавбек «Манчестер Сити» отказался переходить в «Баварию»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане отказался переходить в «Баварию», сообщает «Советский спорт».
По информации Süddeutsche Zeitung, футболист уведомил о своем решении несколько недель назад. Он не собирается покидать «Манчестер Сити».
При этом сообщается, что мюнхенский клуб был готов пойти на уступки и заплатить ту сумму, которую требовала английская команда. Изначально «Манчестер Сити» оценивал игрока в €100 млн, однако «Бавария» не была готова заплатить больше €80 млн.
Всего в составе английского клуба Сане вышел на поле в 133 матчах с 2016 года. На его счету 39 забитых мячей и 45 голевых передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Лестера» может стать рекордным приобретением «Манчестер Сити».