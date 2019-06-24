Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии

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Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских города Милан и Кортина-д'Ампеццо, сообщает «Советский спорт».

Место проведения определилось на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

Главным конкурентом итальянской заявки был шведский Стокгольм.

Италия в четвертый раз принимает у себя Олимпиаду. В прошлый раз зимние игры принимал Турин в 2006 году. Кортина-д'Ампеццо уже принимал игры в 1956 году, тогда сборная Советского Союза впервые приехала на зимнюю Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что легкоатлет поехал на Европейские игры ради российского флага.