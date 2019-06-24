Адвокат Мамаева: подадим на УДО после прибытия Павла в колонию

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о сроках подачи ходатайства о выходе футболиста на свободу, сообщает «Чемпионат.com».

Суд отправил игрока в колонию в мае этого года.

«Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, то я сразу, в ту же неделю, постараюсь подготовить ходатайство об УДО», — сказал Бушманов.

Также он отметил, что закон не запрещает этого делать.

«Нужно, чтобы было отбыто не менее полугода наказания – у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности. А всё время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию – весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора», — добавил адвокат.

Ранее эксперт высказался о контроле судей по делу Кокорина и Мамаева.