МОК подписал партнерские соглашения на $3 млрд

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Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорские контракты с известной американской компанией по производству газированных напитков и китайской компанией по производству молочных продуктов, сообщает «Советский спорт».

По информации Financial Times, спонсорские соглашения с популярными брендами принесут около $3 млрд организации. Как заявил МОК, контракты с обеими компаниями рассчитаны до 2023 года.

«Это долгосрочное соглашение. Оно является еще одной гарантией стабильности Олимпийских игр в нынешние времена неопределенности. Такое сотрудничество может помочь продвижению олимпийских ценностей по всему миру», — заявил глава комитета Томас Бах.

Сессия организации проходит в Лозанне, Швейцария с 24 по 26 июня.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о работе по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и рассказал о возможном недопуске России на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.