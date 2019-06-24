Дмитрий Комбаров может перейти в «Крылья Советов»

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов», сообщает «Советский спорт».

По словам агента игрока, в случае перехода футболиста в стан «Крыльев», он сможет присоединиться к команде уже на сборах в Австрии, которые пройдут с 24 июня по 7 июля.

О разрыве контракта с Комбаровым красно-белые объявили на прошлой неделе.

Защитник был в составе столичного клуба с 2010 года, за все время защитник сыграл в 226 матчах, оформив 21 гол.

В 2017-м году Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России, так же выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Комбаров поделился своим мнением по поводу того, почему Денису Давыдову не удалось заиграть в стане «красно-белых».